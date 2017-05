Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Vol trots stapten ze naar het podium in de Bellevue Baptist Church in Cordova, VS, waar ze uiteindelijk hun diploma zouden overhandigd krijgen. Voor de leerlingen van de Arlington High School was het wellicht een hoogtepunt in hun prille studentencarrière. Maar uiteindelijk kregen niet zij midden vorige week alle schijnwerpers op zich gericht. Een aantal ouders raakte immers verwikkeld in een gevecht om de stoelen.