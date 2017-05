Jaren geleden interviewde Erik Van Looy heel wat filmsterren voor het programma "De laatste show". Op een dag had hij ook een afspraak met Meryl Streep in Parijs. "Ik was wat te laat en had dus haast", vertelt hij zijn verhaal in "De 3 wijzen". "Net voor ik binnenging in het hotel sprak een man mij aan in het Frans. Hij zei dat hij al drie dagen wachtte op Streep voor een handtekening. Ik zei dat ik het haar ging zeggen."

"Voor de start van het interview zei ik dat en ik vertelde haar dat het wel leuk zou zijn om hem even dag te zeggen als ze wegging", gaat hij voort. "Ze voerde de daad meteen bij het woord en vroeg mij om de man te gaan halen. We stopten dus even het interview, waar haar entourage niet zo gelukkig mee was."

Van Looy ging naar buiten en haalde de man in kwestie. "Pas toen had ik door dat het om een dakloze ging die heel schoffel gekleed was. In de lift merkte ik op dat hij rook naar urine. Ik kon niet meer terug. De deuren van de lift gingen open en Streep stond daar al te wachten. De man liep naar haar, zei dat hij van haar hield en gaf haar een knuffel." Streep was duidelijk niet gelukkig met de situatie. "Dit was het meest gênante moment uit mijn leven. Ik ben daarna ook gevlucht."