Het is niet de eerste keer dat Trudeau in de achtergrond van een foto ten tonele verschijnt. In augustus 2016 was hij op het strand van Tofino in British Columbia aan het surfen toen een huwelijksstoet voorbijtrok. De huwelijksfotograaf trok ijverig foto's en wist de premier mee in het kader te krijgen. Dat hij in bloot bovenlijf was te zien, zette Twitter in rep en roer.

