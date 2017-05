Het filmpje dateert van december 2016, maar wordt nu pas door nieuwsmedia opgepikt. Lucon op de Britse nieuwswebsite Daily Mail: "We hadden al een aantal sprongen achter de rug, toen we uitgebreid begonnen lunchen. Er bleef uiteindelijk één hamburger liggen. Op het moment dat we die wilden weggooien, zei een vriend dat het misschien goed zou zijn om die hamburger een tweede kans te geven. Dat we hem de ster zouden maken van een nieuwe sprong."

"Waar we springen, in de regio van Chamoson in Zwitserland, die omgeving ken ik als geen ander. Maar de vlucht was wel een beetje labiel, omdat ik zo afgeleid was door die hamburger in mijn mond. Dat had dus niets met schrik te maken."

"Ik had nooit gedacht dat die hamburger het zo lang in mijn mond zou uithouden bij de val. Uiteindelijk was het resultaat wel grappig."

Dat grappige wordt nog ondersteund door de geluiden die onder het filmpje werden gemonteerd: