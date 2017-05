"De persoon die je hoort zingen moet wel erg eenzaam zijn. Eigenlijk is ze gek aan het worden. Het is allemaal zo delicaat, waardoor het een hele uitdaging is om dit te zingen. Maar het laat me toe om drama en psychose toe te voegen, eerder dan in de microfoon alleen maar "Oh baby, baby" te zingen." (Chicago Tribune, juni 1996)

"Over-acteren bij het zingen is moeilijk, maar ik mag het nu wel doen. Ik mag over-acteren en de luisteraars aanvaarden het. Ik kan er zelfs iets stijlvols aan toevoegen. Het was niet makkelijk mijn stem voor deze muziek op de juiste manier te gebruiken. Ik ben heel diep moeten gaan en ben zelfs mijn stem bijna kwijtgeraakt. Tijdens de opnames ben ik in ieder geval gestopt met roken." (Chicago Tribune)