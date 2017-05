Als 9-jarig kind-acteur startte Gleeson nochtans zijn filmcarrière in de bioscoopfilm "Reign of fire", naast Matthew McConaughey en Gerard Butler. "Een typisch voorbeeld van een middelmatige film", aldus Gleeson in oktober 2016 op cultuurwebsite Vulture, "Ik herinner me vooral dat ik op een gegeven moment moest plassen. Maar ik mocht niet omdat we met opnames bezig waren. Ik heb dan maar in mijn broek geplast. Ik hoop dat niemand dat toen gemerkt heeft." Drie jaar later mocht hij opdraven in de blockbuster "Batman begins".

Maar de echte doorbraak kwam in 2011 met "Game of thrones", waarin hij de door en door slechte King Joffrey mocht spelen. King Joffrey werd een van de meest gehate tv-personages ooit, tot zijn dood in 2014.

Gleeson: "Met een grote glimlach op hun gezicht vertellen kijkers me dat ze me haten. Maar geslagen hebben ze me nog niet. Mochten ze dat doen, dan zouden ze in een instelling thuishoren. Nee, men is meestal erg vriendelijk tegen mij." (Fan Expo Canada, september 2016)