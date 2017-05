"De woning is een leuke aanwinst, al moet ik toegeven dat je dapper moet zijn om zo'n huis te kopen. De verwaarloosde begroeiing op de voorgevel schrikt het merendeel van de potentiële kopers af", vertelt de directeur van het makelaarskantoor Savills Auctions, Robin Howeson, aan het Britse persagentschap Press Association.

De vastgoedwebsite Zoopla schat de gemiddelde huisprijzen op Ruthin Road, waar ook het "klimophuis" is gevestigd, op zo'n 716.667 pond, maar werd uiteindelijk verkocht voor een bedrag van 554.000 pond. Howeson had de verkoopprijs dan ook hoger geschat. "Het is een uniek huis. Ik heb nog nooit zoiets eerder gezien." Volgens Howeson is er bovendien zo'n 200.000 pond nodig voor de financiering van de restauratiekosten.

Buurvrouw Julia (82) laat weten aan Press Association dat ze in de wolken is over het huis: "Ik vind het fantastisch. Gelukkig dat de voormalige eigenaars er nooit aan gedacht hebben om de klimop te verwijderen", aldus de buurvrouw. Bovendien is Julia benieuwd naar het schoonmaakresultaat. "Het zou leuk zijn om de ramen eindelijk te zien. Ik denk dat er zwarte gordijnen hangen."