Man maakt magistraal reclamefilmpje om zijn oude Suzuki te verkopen

Eugene Romanovsky uit Tel Aviv heeft er alles voor over om zijn Suzuki Vitara uit 1996 te verkopen. En alles is een understatement, want hij heeft een adembenemend filmpje gemaakt om de verkoop te vergemakkelijken.

YouTube yt

