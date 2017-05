Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels De Britse zoöloog Desmond Morris, schrijver van "The naked ape", is alvast een grote fan en geeft zijn stem vanavond aan "Occidentali’s karma" van Francesco Gabbani, die in zijn Songfestivallied de fascinatie van het Westen voor de Oosterse cultuur met de hulp van een dansende aap bezingt. "Catchy" en "Extraordinary" waren de woorden die Morris in "La Repubblica" gebruikte. De 34-jarige Gabbani, vanavond alvast superfavoriet om het Songfestival te winnen, ondersteunt zijn nummer met een simpel maar erg uitnodigend dansje, dat na zijn overwinning in het San Remo Festival in Italië leidde tot een explosie van YouTubevideo’s van mensen die zich er ook aan waagden. U kan vanavond dus al maar beter voorbereid zijn als de presentatoren in het International Exhibition Center in Kiev concluderen: "And the winner is… Italy!"