Al sinds zijn selectie bengelt de 35-jarige Omar Naber met zijn ballade "On my way" bij de bookmakers onderaan de lijst, soms afwisselend met de bijdrage uit San Marino. Maar deze laatste heeft wel veel bekijks met zijn promotievideo op YouTube, terwijl “On my way" daar nauwelijks de aandacht trekt. Vanavond treedt hij op in de halve finale waar ook onze Blanche te zien is. Maar in tegenstelling tot de Belgische kandidate lijkt Naber dus kansloos met dit nummer: