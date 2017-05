Na de bewuste "sleep-over" -al is niet helemaal duidelijk of Rice wel effectief bij Hart overnacht had- ontkende Rice in alle talen dat er ook maar iets tussen beiden gaande was, buiten een professionele relatie. Dat herhaalde ze ook toen begin juni de tabloid National Enquirer een foto van haar op de schoot van Hart op zijn voorpagina publiceerde. De foto, die de definitieve doodsteek van Harts ambities betekende, dateerde van voor Hart officieel had aangekondigd dat hij zich kandidaat voor het presidentschap wilde stellen.

Voor Rice brak een zeer moeilijke periode aan en ze besliste om zo weinig mogelijk in de openbaarheid te treden. In de weinige interviews die ze deed, leerde men alvast niets bij over de vermeende liefdesaffaire.