Buzzfeed News contacteerde intussen het Witte Huis met de vraag of Melania zelf de ‘like’ de wereld had ingestuurd. Een woordvoerster liet weten dat "de first lady nergens van wist, totdat iemand haar daarvan op de hoogte gesteld had". Op de vraag wie dan wel de bewuste reactie de wereld ingestuurd had, gaf de woordvoerster geen antwoord. Aan "Inside edition" bevestigde de woordvoerster dat Melania intussen haar paswoord veranderd had.

Of het nu een hacker was, of iemand uit de omgeving van de presidentsvrouw, volgens Twitter kon het best nog wel Melania zelf zijn geweest: