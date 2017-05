Vannacht is het tijdens de uitreiking van de MTV Movie & Tv Awards in Los Angeles vooral uitkijken naar de "speciale" categorieën. Zo hopen zowel Emma Stone en Ryan Gosling ("La la land") als Emma Watson en Dan Stevens ("Beauty and the beast") te winnen in de categorie "Best kiss". Jared Leto ("Suicide squad") werd genomineerd in de categorie "Best vilain". Adam Levine en Blake Shelton ("The voice") zouden wel eens kunnen winnen in de categorie "Best duo". In de categorie "Best hero" vechten Grant Gustin ("The flash") en Stephen Amell ("Arrow") voor de MTV-prijs.