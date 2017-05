Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels "A nation mourned". Zelfs nieuwswebsite The New Yorker kon in mei 2010 niet de massale ontgoocheling negeren die over de Zweedse bevolking was neergedaald, nadat hun kandidate voor het Eurovisiesongfestival tegen alle verwachtingen in zich niet voor de finale had kunnen plaatsen. Nochtans, aldus The New Yorker, was ze getipt voor de overwinning, want "naar Oslo gekomen om de 'grail' te vinden na een lange 'quest'". Maar Anna Bergendahl mocht na de halve finale terug naar huis en heel Zweden rouwde dus. De ontgoocheling van de jonge zangeres na de bekendmaking van de uitslag werd op beeld vastgelegd en deden vooral de Zweden nog meer naar hun zakdoek grijpen.