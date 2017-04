"Ik wil je graag ontmoeten. Ik zag dat je drunk as a skunk (stomdronken) was toen die foto gemaakt werd", vervolgt Johansson. "En ik zou je dronken gezicht graag eens zien. (...) Laten we samen iets gaan drinken, Geraldine." Geraldine is bij deze dus officieel uitgenodigd voor de première van "Rough night". "Ik zie je aan de bar", besloot Johansson. Haar kleinzoon heeft op Reddit al laten weten dat zijn grootmoeder de uitnodiging aanvaardt.

Scarlett Johansson is momenteel te zien in "Ghost in the shell". Ze is ook bekend van films als "Vicky Cristina Barcelona", "The black dahlia", "Girl with a pearl earring" en "Lost in translation".