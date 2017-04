Volgens Metro steekt Rihanna de draak met de Queen en kreeg daarvoor snel de rekening van boze fans gepresenteerd. The Sun vond dat Rihanna haar fans verdwaasd achterliet door het hoofd van de Queen te fotoshoppen op haar lichaam. Mirror had het over bizarre foto’s, waarvan niemand weet waarom ze dit nu gedaan heeft. Daily Mail sprak van een “huge backlash” na de geile foto’s van de Queen.

De diverse nieuwsmedia publiceerden daarbij maar al te graag negatieve reacties op de foto’s. Zoals: "Wat een klein dom meisje is die Rihanna", "Rihanna is niet meer dan een aandachtshoer. Dit is niet meer dan een publiciteitsstunt", "Je vergeet dat zij iemands grootmoeder is. Dit is bot!", "Hoe kan je van iemand respect verwachten die zelf voortdurend met trash bezig is", "Ze is 91 en heeft al meer vergeten goede dingen gedaan dat jij ooit zelf zal doen", "Wie denkt Rihanna wel dat ze is!", "Laat de Queen met rust" en "Hoe onrespectvol".

Oordeelt u zelf of de (Britse) kritiek terecht is: