"Het is een beetje zoals gisteren toen ze geland was met de parachute, toen moesten we haar ook gaan zoeken, deze ochtend doen we gewoon hetzelfde", zei co-presentator Bram Willems bij de start van de uitzending om 6 uur.

Merckpoel was ook niet telefonisch bereikbaar. Rond 6.30 uur kwam ze -onder applaus van haar collega's- aan in de studio. "Ik was gewoon aan het wachten op een helikopter, ik ga niet voor minder", grapte ze. "Mijn gsm is vannacht schielijk komen te overlijden, denk ik, die reageert op niets meer." Na haar aankomst draaide Bram Willems voor Linde het nummer "Daysleeper" van R.E.M..

De presentatrice kreeg ook nog tips van luisteraars die zich al overslapen hadden. "Bij ons trakteert diegene die zich overslaapt voor een grote doos koffiekoeken, dat zou ik morgen toch doen", suggereerde Gert.