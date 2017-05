Polak: "Ik was de enige fotograaf die op een trapladdertje stond, recht voor de deur. Toen we de bestelwagen zagen arriveren, was onze eerste vraag: "Wie bestelde die bloemen? Iemand van de aanwezige fotografen?" (De bloemen werden besteld door een schooltje in de buurt van het huis van de Blairs, nvdr) Toen de deur dan geopend werd, heb ik 4 foto’s kunnen nemen. Mijn gedachte onmiddellijk daarna was: "Ik zou niet graag hebben dat iemand me zo zou fotograferen!"" (BBC)

Booth: "Dat was ook mijn gedachte. Het was in ieder geval een realistische foto van iemand die met gekapte haren naar bed gegaan is, maar die er daarna helemaal vormeloos uitzien." (BBC)

"Nee, we hadden niet veel gedronken de dag ervoor. Het was allemaal nogal hevig: wachten op de uitslag, te horen krijgen dat we voor liggen. Er was gewoon geen tijd om te drinken." (The Guardian)

Polak: "Tijdens de verkiezingscampagne hadden de fotografen allemaal gelijkaardige foto’s. Maar deze foto was helemaal anders. De Blairs werden totaal anders geportretteerd dan we gewoon waren. Dat was het opvallendste, want de foto zelf kan je moeilijk een meesterwerk noemen. Het was niet meer dan een goede nieuwsfoto." (BBC)