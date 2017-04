Tijdens de opnames van het nummer in de studio brak Streisand emotioneel toen ze de woorden "Papa, how I miss you. Kissing you goodnight" moest inzingen. De opnames werden prompt die dag afgebroken. Ook vertelde ze in december 1983 aan Life Magazine: "Bovendien is er een moment geweest dat ik me afvroeg of een andere locatie voor een scène niet beter zou zijn. Ik dacht: "Ik vraag het even aan mijn vader." Plots begon het te regenen. Voor mij het bewijs dat we van locatie moesten veranderen en dat mijn vader over me waakte."

De ultra-emotionele vertolking van Streisand viel ook verschillende muziekjournalisten op, die deze aanpak maar matig wisten te waarderen. "Ze doet zo haar best, zonder succes weliswaar, om van de muziek van "Yentl" een succes te maken, maar "Papa, can you hear me?" blijft zo klef dat je het nummer best zo snel mogelijk vergeet", klonk het in The Herald-Journal. Volgens Ottowa Citizen riep de aanhef "Papa, can you here me?" alleen bij fans het idee van "Yentl" op, terwijl iedereen die de begintune van "Star wars" hoort onmiddellijk weet over welke film het gaat.

Het nummer wist wel een Oscarnominatie in de wacht te slepen, maar moest uiteindelijk ook daar de duimen leggen voor het aanstekelijke "Flashdance…What a feeling" van Irene Cara.