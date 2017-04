McCook gaf meer uitleg op de Canadese nieuwswebsites CBC en Global News: "Een collega van het werk had me net afgezet, om daarna te kunnen genieten van een ontspannen avond thuis. Maar het lot, of moet ik zeggen de natuur, had andere plannen met mij."

"Toen ik uitgestapt was, hoorde ik plots galopsprongen. Voor ik besefte dat die van een hert waren, en dat ik me uit de voeten moest maken, werd ik omvergeslagen door Bambi. Ze probeerde nog over me te springen, maar bam! Gelukkig was het geen mannetjeshert, want die had hoorns gehad en dan zou ik minder geluk gehad hebben. Het feit dat het dier zo opgejaagd was, was omdat ze door een hond achtervolgd werd."