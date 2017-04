Het voorval deed zich voor tijdens een aidsbenefiet voor 4.000 vrachtwagenbestuurders onder het motto "No condom, no sex", dat werd uitgezonden op de Indiase televisie. Gere besloot plots om een scène uit zijn film "Shall we dance" na te spelen met Shetty. Hij plaatste daarbij een paar vette kussen op haar wang.

Of Shetty zo verbouwereerd was als sommige media lieten uitschijnen, bleek alvast te worden tegengesproken in de eerste reactie van de actrice: "Ik geef toe dat ik misschien een beetje te ver gegaan ben. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Richard deed in ieder geval niets vulgairs. Het hoort eerder bij zijn cultuur dan bij de onze. Maar zo erg is dit toch niet."