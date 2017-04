Er was geen ontsnappen aan, ook niet in Vlaanderen. Lady Antebellum wakkerde eind 2010 de countrykriebels aan met de wereldhit "Need you now". "Deze single betekende enorm veel voor onze carrière. Al die geweldige dingen door al die deuren die voor ons opengingen. Het enige negatieve was dat de druk door dat succes groter werd om iets dergelijks en zelfs iets beters te produceren. Dat die single zo’n succes werd, dat is heel toevallig gekomen. Daarom dat we eigenlijk verder werken onder het motto: "Laten we gewoon maken wat we graag maken."", aldus het trio uit Nashville in juni 2013 in Yorkshire Evening Post.