"Dat Covington weigerde om de hoofdrol in de musical te spelen, bleek de beste reclame die we ons konden voorstellen. De kranten publiceerden maar al te graag, gedurende een maand lang, dat er allerlei dingen fout liepen met de productie. Zo publiceerde Daily Express een interview met Julie onder de titel : "Waarom ik niet wil huilen voor Argentinië?", alsof de titel van het lied al gemeengoed geworden was.” (Boek "Oh, what a circus", 2000)

"Uiteindelijk veranderde de toon bij de kranten naar een meer positieve insteek: "Wie wordt de volgende Evita?" We wisten dus zeker dat we de weigering van Covington uiteindelijk in positieve reclame konden omvormen, zolang als we maar een getalenteerd iemand zouden vinden voor die rol." De hoofdrol in de musical werd uiteindelijk gespeeld door Elaine Paige. Covington zelf scoorde nadien nog als soloartieste met de single "Only women bleed".

Maar het was door haar versie van "Don’t cry for me Argentina", volgens Rice de beste die er ooit gemaakt is, dat Covington herinnerd zal blijven. 40 jaar geleden stond het nummer 5 weken lang op de eerste plaats van de Ultratop: