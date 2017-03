Zeldzame vierling witte tijgers geboren in Poolse zoo

Deze vierling is vijf dagen geleden geboren in een Poolse zoo. Witte tijgers zijn zeer zeldzaam in het wild, maar komen wel vaker voor in gevangenschap.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Deze vierling is vijf dagen geleden geboren in een Poolse zoo. Witte tijgers zijn zeer zeldzaam in het wild, maar komen wel vaker voor in gevangenschap.