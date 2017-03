Curling op z'n Russisch: mét auto's

Curling kennen we als een precisiesport die op ijs gespeeld wordt en waarin veegborstels een belangrijke rol spelen. Wat deze Russen in Jekaterinenburg op het ijs doen is een variant met in de hoofdrol Oka's, kleine Russische auto's, familie van de Lada.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Curling op z'n Russisch: mét auto's

Curling kennen we als een precisiesport die op ijs gespeeld wordt en waarin veegborstels een belangrijke rol spelen. Wat deze Russen in Jekaterinenburg op het ijs doen is een variant met in de hoofdrol Oka's, kleine Russische auto's, familie van de Lada.