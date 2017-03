Chinese koppels geven elkaar het ja-woord op grote hoogte

In China hebben 16 koppeltjes elkaar eeuwige trouw beloofd op een bijzondere locatie. Ze stegen op in een heteluchtballon in de provincie Yunan. En dat leverde deze mooie plaatjes op.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

