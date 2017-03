Met een even hilarische en tegelijk krachtige parodie beantwoorden de makers van het humoristische programma "Jono and Ben" in Nieuw-Zeeland de vraag hoe een vrouw met dezelfde situatie zou omgaan.

In de clip is te zien hoe een vrouw in dezelfde setting net dezelfde vragen beantwoordt als Kelly een week geleden. Waar hij zijn kinderen nog probeerde weg te duwen, slaagt zij erin haar ene kind een flesje te geven en haar andere kind met een speeltje zoet te houden. Daarnaast weet ze een gebraden kip te te bereiden, het toilet te poetsen en een hemd te strijken. Al die tijd blijft ze uiterst professioneel toelichting bij de ontwikkelingen in Zuid-Korea geven.

Als klap op de vuurpijl ontmantelt de vrouw een bom. Het interview sluit ze uiteindelijk af om een vermiste sok voor haar echtgenoot te zoeken. Op Facebook is het filmpje sinds gisterochtend al 12 miljoen keer bekeken. "Laat het horen voor alle werkende vrouwen die op een regelmatige basis bommen ontmantelen!", luidt het bijschrift.