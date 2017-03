Voor de bewuste uitzending, die in de VS op 31 maart 1987 uitgezonden werd, werd al danig gespeculeerd over een al dan niet bedscène met beiden. Shepherd: "In ieder geval is Maddie niet frigide. Maar haar eisen liggen erg hoog. Ze is altijd erg kieskeurig geweest. Misschien wel iets te kieskeurig. Ze geeft David voldoende kansen om samen in bed te belanden. Maar op het moment dat ze de indruk heeft dat ze hem kan vertrouwen en hem een stukje van haar hart kan tonen, verbrijzelt hij dat moment weer en stapt recht op haar hart. Ik weet ook niet wat er nog moet gebeuren. Wellicht moet hij leren om zijn mond te houden op het ultieme moment en niet spontaan zeggen wat er tijdens een intiem moment in hem opkomt." (Glamour, oktober 1986)

Na de uitzending vroegen fans en nieuwsmedia zich af of dit hoogtepunt nog wel in de nieuwe afleveringen zou kunnen geëvenaard worden en of het programma nu niet ten dode opgeschreven was. Uiteindelijk bleek daar veel waarheid in te zitten, toen de kijkcijfers vanaf seizoen 4 opmerkelijk daalden.