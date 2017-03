Eileen op de Canadese nieuwswebsite CBC News en op Buzzfeed Canada: "Samen met mijn moeder hielden we de wegcamera’s in het oog, toen we plots merkten dat een vrachtwagen zich vastreed in de sneeuw. Dat was op ongeveer 5 kilometer van ons huis. Ik besliste dat, mocht hij er ’s ochtends nog staan, ik ernaar toe zou gaan. Om hem onder meer warme koffie te brengen. Het was zo en dus heb ik mijn paard opgezadeld."

"Maar het was ronduit glad op de weg en de sneeuwophopingen waren op sommige plaatsen echt wel gevaarlijk. Het had nochtans erger gekund."

"Toen ik aan de vrachtwagen arriveerde, sliep de chauffeur nog. Hij was verrast, eens ik hem wakker gemaakt had, om iemand te zien. Ik ben daarna nog naar huis teruggegaan, om eten voor hem te gaan halen. Hij had me immers verteld dat hij niet veel voedsel in zijn truck meehad. In totaal heb ik dus samen met Smudge, die ik toegedekt had met een deken, een 20-tal kilometer door de sneeuw gestapt."