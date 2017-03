Voor Murad, die ook onder meer Shakira en Taylor Swift tot zijn cliënteel mag rekenen, was het de eerste keer dat hij met Adele samenwerkte: "Het was geweldig met haar te kunnen samenwerken. Ik hoop dat dit het begin was van nog meer."

"Ze vond alvast deze jurk fantastisch, ook al vroeg ze een paar aanpassingen aan te brengen. Ze wilde de mouwen ietwat langer en nog meer kristallen, waardoor de jurk nog meer zou schitteren. Uiteindelijk zouden het er meer dan 10.000 worden. Bovendien waren er een paar aanpassingen nodig om haar makkelijker te kunnen laten bewegen op een podium."

"Het was vooral de luxueuze diep-bordeauxrode kleur die de aandacht van Adele trok. En de blote schouders, iets wat ze nog nooit op die manier gedaan had. Ook al is ze erg 'down to earth', toch heb ik het gevoel dat ze toe is aan iets gewaagders."

"In ieder geval is het mijn bedoeling om haar tegelijk vrouwelijk en zelfverzekerd te doen voelen. Ik ben sowieso trots dat ze in een van mijn ontwerpen optreedt."

Dat ontwerp leidt intussen dus niet alleen tot de nodige grappige opmerkingen over Adeles zweterigheid, in Brisbane struikelde ze ook bijna over haar kleed, waarop de zangeres op de haar gekende stijl reageerde: "I’m sure you heard my dodgy note afterwards, I fucking shit myself." Bovendien, insecten houdt de jurk ook niet weg: