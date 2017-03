Leidingwater Canadese stad kleurt roze

Het stadsbestuur van Onoway, in de Canadese provincie Alberta, heeft zich verontschuldigd na een incident waarbij het leidingwater in de stad roze kleurde. Door een defecte klep in het plaatselijke waterzuiveringsstation is een hoeveelheid kaliumpermanganaat terechtgekomen in het leidingwater.

