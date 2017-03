Een live-interventie doen in hondenweer? Niet eenvoudig, weet Steven Decraene

VRT-journalist Steven Decraene is vandaag in Parijs om verslag uit te brengen van de manifestatie van aanhangers van François Fillon. Vlak voor zijn live-interventie in het journaal van 19 uur, gaan de hemelsluizen open boven hartje Parijs. Decraene en zijn cameraploeg in hun strijd tegen de natuurelementen: hoe een journalist lijden kan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

