Het idee voor het initiatief is ontstaan uit de "groeiende onvrede met de huidige kandidaten en het verlangen om mensen te doen lachen te midden van alle schandalen die de Franse verkiezingscampagne teisteren."

Een van de initiatiefnemers, die zichzelf "Barack" noemt, reageerde in The Independent: "We hebben besloten dat we voor geen enkele kandidaat willen stemmen deze verkiezing en dat gevoel hebben we al enkele verkiezingen lang. We stemmen eerder tégen kandidaten dan dat we iemand écht steunen. Dus we dachten dat het geniaal zou zijn om de macht aan Obama te geven. Hij is nu toch beschikbaar."

Serieus is de campagne naar eigen zeggen niet. "Het is uiteindelijk een grap. We willen dat mensen wakker worden en genieten van een van de 500 posters van Obama in de Parijse straten in plaats van onze kandidaten te moeten aanschouwen."

De reacties zijn volgens "Barack" overweldigend. "Het grappige is dat de eerste reactie een van totaal ongeloof is, maar dat mensen zich daarna afvragen: "Waarom niet?"." Obama zelf heeft nog niet gereageerd op het voorstel.