De Deense Christine slaagde erin om het moment op camera vast te leggen, wat leuke beelden opleverde. Ze deelde die prompt op de sociale media. Eerst kijkt Emil een beetje zoekend rond, en moet hij wennen aan de nieuwe wereld door een bril. Maar dan kijkt hij omhoog en ziet hij zijn mama, waarop hij begint te stralen.

De moeder was minstens even opgetogen als de baby zelf. "Vandaag was een mooie dag", schrijft Christine op Instagram. "Emil heeft zijn bril gekregen. Er is heel wat aan voorafgegaan, maar nu zijn we zover gekomen." Emil werd verziend geboren met een afwijking van +7 en had dus een sterke bril nodig om dat te corrigeren.