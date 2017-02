Balletdansende vaders veroveren het internet

Balletdansende vaders veroveren het internet

Het filmpje van enkele vaders die, in de Amerikaanse stad Philadelphia op Valentijnsdag, meedoen aan de balletles van hun dochter is een hit op internet. De beelden zijn in vier dagen tijd al meer dan 12 miljoen keer bekeken.