Werk hard en spaar, alvast genoeg om te kunnen vertrekken

"Vooraleer ik vertrokken ben, had ik 2 jobs tegelijkertijd in Los Angeles. Ik paste op baby’s en deed dat tot 85 uren per week. Ik slaagde er uiteindelijk in om 10.000 dollar te sparen, waardoor ik het begin van mijn reis goed doorgekomen ben. Maar ik moest over andere inkomsten goed nadenken, want financiële hulp van familie en vrienden had ik niet. Voor de hele wereldreis dacht ik zo’n 198.000 dollar nodig te hebben."