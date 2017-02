Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Anderhalf jaar geleden deelde Jamie Raines, naar aanleiding van een documentaire op de Britse zender Channel 4, een YouTubefilmpje op het internet dat snel miljoenen kijkers wist te boeien. Raines was immers geboren als meisje, maar documenteerde zijn transitie naar jongen/man door een aaneenschakeling van selfies, 3 jaar lang. Intussen is Raines 22, heeft hij een vaste vriendin en wilde hij andere transgenders opnieuw een hart onder de riem steken met een brief die hij geschreven heeft aan de persoon die hij vroeger was, maar niet wilde zijn. Die brief verwerkte hij opnieuw in een opvallend YouTubefilmpje.