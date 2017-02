Uiteindelijk bleken de Razzies een positieve invloed te hebben op de dvd-verkoop van de film, zelfs in die mate dat "Freddy got fingered" de status van "cultfilm" opgespeld kreeg. Green in oktober 2010 op entertainmentwebsite A.V.Club: "Als ik op tournee ben (Green legt zich de laatste jaren vooral toe op stand-upcomedy, ndvr), verbaast het me hoeveel mensen er zijn die die film graag zien. Ze vragen me om sketches uit die film na te spelen of roepen me "Daddy, would you like some sausage?" toe. Als ik dat tijdens een optreden begin te zingen, dan gaat de hele zaal uit zijn dak."

"Er zijn miljoenen stuks van de dvd verkocht, wat echt wel veel is. Dat heeft ertoe geleid dat de film uit de kosten is en dat er nu zelfs winst gemaakt wordt. En winst blijft maken. De filmmaatschappij vindt dat geweldig en ik vind dat geweldig."

"Ik heb met die film nooit de bedoeling gehad iets à la "The jazz singer" of "The bridge over the river Kwai" te maken. Ik heb nooit sketches in die film gestoken met het idee van: "Daar win je een Golden Globe mee."" Maar wel dus 5 Razzies. Hier beneden kunt u de trailer van "Freddy got fingered" nogmaals bekijken: