Uitbaatster Véronique van "le Bouche à Oreille" in Bourges wist eventjes niet wat haar overkwam. Plotseling waren mensen van heinde en ver erg geïnteresseerd in de mosselen-friet of de boeuf bourguignon die haar simpele keuken te bieden heeft.

"Het water begint aan mijn lippen te staan. Ik heb nieuwe klanten die een tafel voor vier willen, maar ik heb tegelijk ook mijn dagelijkse cliënteel. Er werken hier maar vier handen en de oppervlakte van mijn zaak is niet zo groot", zucht Véronique.

Vanwaar die plotse interesse? De Michelingids blijkt er voor iets tussen te zitten. In de online editie van 2017 had de culinaire gids een ster gegeven aan de kantine in Bourges, terwijl de gegeerde culinaire erkenning eigenlijk bedoeld was voor de "Bouche à Oreille" in Boutervilliers. En daar betaal je al gauw 48 euro voor een standaardmenu.

De fout is intussen rechtgezet. Chef Aymeric Dreux van het echte sterrenrestaurant heeft zijn collega Véronique ondertussen ook al aan de lijn gehad en beiden konden het "avontuurtje" wel smaken, klinkt het. "Maar" - zo voegt de eigenares van de simpele kantine er aan toe - "bij mij worden alle maaltijden ook in huis gemaakt en bereid met het hart".