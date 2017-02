Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Amanda Diesen en Todd Krieg ontmoetten elkaar tijdens de revalidatie van Krieg die na een motorongeval verlamd geraakte aan de onderste ledematen. Het bleek liefde op het eerste gezicht tussen de motorcrosser, die nu dus in een rolstoel zit, en de therapeute uit Ohio, VS. Dat resulteerde uiteindelijk in een zwangerschap, ook al hadden dokters gewaarschuwd dat dat op natuurlijke wijze vrij moeilijk zou zijn. Op de aankondiging dat er een baby op komst is, probeerde het koppel alvast grappig uit de hoek te komen, tot jolijt van het internet. Want, "It still works!"