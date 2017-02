"Als kunstenares heb je creatieve vrijheid nodig. Ik wil de wereld redden en daarom is een maatschappelijke ondertoon altijd aanwezig in mijn werken. Het is makkelijk om met gesloten ogen te leven, maar dat geeft geen enkele voldoening. Of helpt de wereld niet vooruit", zo verklaarde Bambi in oktober 2015 haar sociaal engagement aan The Guardian.