Het was een opmerkelijke bedoening afgelopen dinsdag. Minister Weyts kwam per fiets naar een persconferentie over fietsinfrastructuur, maar toen hij weer wilde vertrekken, stond zijn vervoersmiddel er plots niet meer. Hoewel hij zijn fiets naar eigen zeggen goed op slot had gedaan, was hij dus gestolen.

Probleem, want de minister dacht vanochtend per fiets naar het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden te komen. Daar werd hij verwacht voor een speciale uitzending van "Hautekiet" over files en mobiliteit.

"In het weekend wil u misschien wel nog eens gaan fietsen en daarom hebben we een verrassing voor u", zei presentator Jan Hautekiet, die de minister een "prachtige stadsfiets van het exclusieve merk Radio 1" cadeau deed. "Ik wens er u veel plezier mee."