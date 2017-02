Van 2011 tot 2015 reisde Lutter dus per fiets de wereld rond, een reis die wereldwijd door diverse nieuwsmedia in hun berichtgeving opgepikt werd. De Brit, die zijn job in Londen opgaf voor zijn wereldreis, bezocht een 30-tal landen: "Dat het met de fiets gebeurde, was niet een of ander hipster-idee. Nee, die fiets was alles wat ik had." Aan die fiets hingen al zijn bezittingen, die Lutter nu dus kwijt is.

Lutter op nieuwswebsite Metro: "Ik was in Kingston upon Thames een plaatselijke winkel binnengegaan om wat eten te halen, op weg naar mijn volgende opdracht. Ik liet de fiets even buiten staan. Omdat ik wist dat het maar een minuutje zou duren, had ik hem niet gesloten. Normaal doe ik dat wel, maar ik had nooit verwacht dat iemand op zo’n korte tijd een fiets steelt die 65 kilogram weegt."