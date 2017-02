Er kwam een massale respons op de oproep, en duizenden mensen stuurden hun oplossing in. Uit al die inzendingen koos de NASA uiteindelijk een top drie.

Het was Thatcher Cardon die met de hoogste eer mag gaan lopen. Hij ontwierp "MACES Perineal Access & Toileting System (M-PATS". Hij haalde naar eigen zeggen inspiratie uit de microchirurgie. Zo kwam hij op het idee om een klein luchtgat in het ruimtepak te maken waarlangs een katheder, opblaasbare ondersteken of zelfs een proper paar onderbroeken kan worden doorgegeven. Afval zou op dezelfde manier kunnen geloosd worden. "Ze kunnen zelfs hartkleppen vervangen door een katheder in een slagader. Dus een klein beetje uitwerpselen moeten ze toch ook aankunnen." Cardon strijkt voor zijn idee 15.000 dollar op.

De tweede plaats is voorbehouden voor het "Space Poop Unification of Doctors". Het trio bedacht een systeem waardoor een luchtstroom urine of menstruatiebloed naar de achterkant van het ondergoed duwt, waar het door een buis afgevoerd wordt naar elders in het ruimtepak. De astronauten creëren zelf de luchtstroom door bewegingen die ze maken in hun pak. 10.000 dollar kregen de drie voor hun inventiviteit.

Hugo Shelley heeft tenslotte de derde plaats in de wacht gesleept met het ontwerp van een nieuw soort ondergoed. Daarvoor kreeg hij 5.000 euro.