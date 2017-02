Vrachtwagen­chauffeur wijst verdwaalde helikopterpiloot de weg

Een Kazachse militaire helikopterpiloot was even het noorden kwijt en wist niet meer waar hij was, noch hoe hij op zijn eindbestemming kon geraken. Daarom besliste de man te landen op een snelweg om hulp te vragen aan een vrachtwagenchauffeur. De chauffeur gaf een routebeschrijving en hielp zo de verdwaalde piloot.

