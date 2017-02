Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Sommigen hebben veel over om hun favoriete groep op de best mogelijke manier te zien, zelfs een leugentje om bestwil. Zo ook Adam Boyd, die afgelopen vrijdag maar al te graag het concert van The Sherlocks wilde bijwonen, die optraden in Manchester. Maar omdat zijn trein vertraging had, bleek Boyd tijdens het voorprogramma weinig te kunnen zien van wat zich op het podium afspeelde. Dus bedacht hij een plannetje. Hij wijzigde namelijk de Wikipediapagina van de The Sherlocks: Boyd noemde zichzelf als neef van een van de groepsleden de inspiratiebron voor de eerste single van de groep. Hij toonde vervolgens die pagina aan een van de beveiligers en kreeg zo, tot zijn eigen verbazing, toegang tot de VIP-ruimte.