Ferrari op de Italiaanse editie van nieuwswebsite The Local: "Ik heb geen probleem met kinderen in mijn restaurant, zolang ze zich maar gedragen. Als je onbeschofte ouders in je zaak krijgt, dan denken hun kinderen al snel dat ze alles mogen. Ze leggen hun voeten dan op de tafels, spelen in de toiletten, rommelen met de servetten of doen ronduit vervelend tegen de andere klanten."

"Eigenlijk krijgen we hier niet vaak goed opgevoede kinderen op bezoek. Ook al doen we een inspanning naar kinderen toe door menu’s samen te stellen die enkel voor hen bestemd zijn. Want in essentie zijn we een wijnproeverij. Maar op zondag brengen ouders zo vaak hun kinderen mee, dat we wel iets anders voor hen moeten voorzien."

"Afgelopen zondag hadden we een tafel van 6 volwassenen en 5 kinderen. Het was een verrukking om hen te bedienen. Wat nog meer indruk maakte, was dat op het einde van de maaltijd de kinderen hun kleurboeken mooi opruimden, terwijl de volwassenen nog van hun wijn genoten."