Terwijl minister Weyts gisterochtend zijn plannen voorstelde om liefst 300 miljoen euro in fietsvoorzieningen te investeren, ging een dief even verderop met zijn fiets aan de haal die hij bij het station van Halle had geparkeerd.

Niet alleen Vlaamse media hebben het nieuwtje gretig opgepikt, ook buitenlandse media zien de humor van de situatie in. "Bicycle stolen from Belgian minister promoting cycle lanes", kopt de BBC bij het verhaal. De Britten laten hierbij niet na op de beroemde Belgische filedrukte te wijzen: "Auto's zijn de voornaamste manier van pendelen in België en het land heeft een van de ergst opgestopte wegen van Europa."

Ook Europe 1 vermeldt de malchance van Weyts. "We hebben de fiets aan het station achtergelaten waar we hem hebben vastgemaakt", citeert de Franse radiozender de woordvoerder van de minister. "Toen we een half uur later terugkeerden, was hij weg." Bij onze noorderburen valt het nieuws dan weer te lezen bij nu.nl.