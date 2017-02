Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee incidenten met chauffeurs die de afgelopen weken plaatsvonden. In beide gevallen zwalpten de bestuurders over de weg, waarop de politie hen aanmaande om aan de kant te gaan. De agenten dachten in eerste instantie dat de chauffeurs dronken achter het stuur zaten.

Maar wat bleek? Er was geen druppel alcohol in hun bloed te bespeuren. De bestuurders waren gewoon zo gebiologeerd aan het staren naar de Aurora Borealis, ofwel het noorderlicht, dat ze vergaten op de weg te letten.

Een van de chauffeurs verklaarder aan de politie dat hij niet kon stoppen met kijken naar het natuurspektakel, waarop de politie vroeg of hij voortaan zijn auto wel aan de kant kon zetten. Of hoe je kan rijden onder invloed van het noorderlicht. De politie roept nu op om "naar de weg te kijken in plaats van naar de hemel" om ongelukken te vermijden.