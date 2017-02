Tijl: "We zijn getrouwd op 8 september 2001. Een paar weken voor de trouw liet mijn schoonmoeder in spe weten dat ze iemand gevonden hadden om te filmen. We vonden dat heel tof."

Nele: "Die fotograaf is me dan vanaf ’s morgens komen volgen. En heeft ons gevolgd tot onze openingsdans. Maar na ons huwelijk werd het heel moeilijk om die film in ons bezit te krijgen. Ik vreesde op den duur dat er zelfs helemaal geen film meer was."

"Omdat mijn mama dat geregeld had, besloten we om wat af te wachten. Uiteindelijk ben ik dan toch naar die fotograaf gegaan, omdat ik me zorgen begon te maken. Maar hij beloofde me dat hij er iets moois van ging maken. Via zijn website heb ik hem ook gemaild, maar daar heb ik nooit een antwoord gekregen."

Tijl: "Toen ik vorig jaar die winkel toevallig passeerde, ben ik binnengestapt. De fotograaf reageerde erg koeltjes. Maar ik wilde die film alsnog als verrassing aan mijn vrouw geven. Ik wilde die op de dag dat we 15 jaar getrouwd waren ’s morgens in de dvd-speler duwen en dan zelf vertrekken naar het werk."

"Uiteindelijk is de fotograaf erin geslaagd de film af te werken. We moesten er wel nog voor betalen. Nadat we het bedrag van 390 euro betaald hadden, kwamen we tot de constatatie dat er uren film op de dvd stonden die niet gemonteerd waren. Het was dus onmogelijk om zoiets bijvoorbeeld aan je vrienden te tonen."

Met dank aan Radio 2 werden de beelden nu toch nog gemonteerd tot een afgewerkte film: